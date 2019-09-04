Михаил Боярский пожелал всем "Хорошего Питера" в своем новом клипе

Народный артист России Михаил Боярский выпустил новый клип о Санкт-Петербурге. Актер поет о городе, в котором он родился и вырос. Клип опубликован в социальных сетях.
Песня получила название "Хорошего Питера". В клипе рассказывается о влюбленной паре, которая хочет узаконить свои отношения. Парень с девушкой весь день гуляют по городу, но каждый раз что-то мешает молодому человеку сделать предложение. И в самый ответственный момент он не находит в своем кармане кольца. Ситуацию спасает дворник, который нашел и вернул влюбленным потерянное кольцо.
Автором слов и музыки песни стал Игорь Матвиенко. В создании композиции принимали участие выпускники музыкальной академии.
Ранее рэпер SAINt JHN исполнил свою песню с петербургским гитаристом.
Видео: соцсети
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