Михаил Боярский пожелал всем "Хорошего Питера" в своем новом клипе

Автором слов и музыки песни стал Игорь Матвиенко.

Народный артист России Михаил Боярский выпустил новый клип о Санкт-Петербурге. Актер поет о городе, в котором он родился и вырос. Клип опубликован в социальных сетях.

Песня получила название "Хорошего Питера". В клипе рассказывается о влюбленной паре, которая хочет узаконить свои отношения. Парень с девушкой весь день гуляют по городу, но каждый раз что-то мешает молодому человеку сделать предложение. И в самый ответственный момент он не находит в своем кармане кольца. Ситуацию спасает дворник, который нашел и вернул влюбленным потерянное кольцо.

Автором слов и музыки песни стал Игорь Матвиенко. В создании композиции принимали участие выпускники музыкальной академии.

Ранее рэпер SAINt JHN исполнил свою песню с петербургским гитаристом.

Видео: соцсети