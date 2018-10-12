Видео: рэпер SAINt JHN исполнил свою песню с петербургским гитаристом

Музыкант давал концерт в Петербурге 29 августа.

Карлос Сент-Джон, более известный как Saint JHN, во время своего визита в Петербург (у него был концерт 29 августа в Северной столице) спел свою песню с местными уличными музыкантами. Видео рэпер выложил на своем канале YouTube.

Музыканты исполнили трек "I Can Fvcking Tell" из последнего альбома Saint JHN "Ghetto Lenny"s Love Songs".

Рэпер Saint JHN выпустил свои первые синглы "1999" и "Roses" в 2016 году. Музыкант отличался от классической школы рэпа: в его композициях не всегда очевидная мелодичность, заимствования черт R"n"B, а также биты и флоу.

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Видео: YouTube/ SAINt JHN