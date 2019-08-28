"Главное достоинство России - бабушки": A$AP Rocky выпустил новый клип 

Видеоролик собрал тысячи русских комментариев.

В среду, 28 августа, в сети появился клип хип-хоп исполнителя A$AP Rocky "Babushka Boi". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале исполнителя.

В клипе рэпер появился в косынке, что вызвало шквал забавных комментариев под видео.

У Асапа просто русские корни. Вы на лицо его посмотрите. Сразу видно, что с Урала. Нормальный пацан с Уралмаша подпиисал под видео A$AP Rocky его фанат

По сюжету A$AP Rocky в стиле "Babushka Boi" занимается обычными ганстерскими делами: грабит банк, сбегает из тюрьмы и "пускает полицейских на сосиски". Отдельного внимания заслуживает внешний вид хранителей американского правопорядка. В клипе A$AP Rocky их изобразили в виде человекоподобных свиней.

Видеоролик уже собрал около 500 тысяч просмотров и 12 тысяч комментариев.

Напомним, что 26 августа, в сети появилось видео, где американский хип-хоп исполнитель A$AP Rocky появился в косынке. Далее рэпер исполняет чечетку под русский шансон, обработанный в хип-хоп стилистике.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился первый тизер сериала "Новый Папа" от Паоло Соррентино.

Видео:A$AP Rocky