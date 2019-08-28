В среду, 28 августа, в сети появился первый тизер сериала "Новый Папа" от Паоло Соррентино. Видеоролик опубликован на YouTube-канале HBO.
Главную роль в сериале исполняет Джуд Лоу. Также в "Новом папе" появится новый глава католической церкви в исполнении Джона Малковича.
Известно, что сценарий для 8-серийного фильма Соррентино написал вместе Умберто Контарелло и Стефано Бисесом. Кроме того, второй и седьмой эпизоды "Нового папы" покажут на специальном показе Венецианского кинофестиваля.
Сериал выйдет на экраны в ноябре текущего года.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Прачечная" с Мэрил Стрип и Антонио Бандерасом.
Видео:HBO
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