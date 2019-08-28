Сериал выйдет на экраны в ноябре текущего года.

В среду, 28 августа, в сети появился первый тизер сериала "Новый Папа" от Паоло Соррентино. Видеоролик опубликован на YouTube-канале HBO.

Главную роль в сериале исполняет Джуд Лоу. Также в "Новом папе" появится новый глава католической церкви в исполнении Джона Малковича.

Известно, что сценарий для 8-серийного фильма Соррентино написал вместе Умберто Контарелло и Стефано Бисесом. Кроме того, второй и седьмой эпизоды "Нового папы" покажут на специальном показе Венецианского кинофестиваля.

Сериал выйдет на экраны в ноябре текущего года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Прачечная" с Мэрил Стрип и Антонио Бандерасом.

Видео:HBO