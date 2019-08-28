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В сети появился трейлер фильма "Прачечная" с Мэрил Стрип и Антонио Бандерасом

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Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix 18 октября.

В среду, 28 августа, в сети появился трейлер предстоящей драмы Стивена Содеберга "Прачечная". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, которые произошли в 2015 году. "Прачечная" это кино о массовой утечке конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. 

В главных ролях Мэрил Стрип, Гари Олдман и Шэрон Стоун.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix 18 октября.

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер нового фильма "Принцип" Кристофера Нолана.

Видео:Netflix

Теги: netflix, антонио бандерас, кино, культура, мэрил стрип
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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