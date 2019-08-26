Видео: A$AP Rocky станцевал под русский шансон

В понедельник, 26 августа, в сети появилось видео, где американский хип-хоп исполнитель A$AP Rocky появился в косынке. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте рэпера.
BABU$HKA BOI COMING SOON!!!
подпиисал видео A$AP Rocky.
Видеоролик начинается с того, что довольно комичные персонажи обсуждают внешний вид рэпера, который носит косынку. Один из них предполагает, что возможно A$AP Rocky –избитая домохозяйка. Далее рэпер исполняет чечетку под русский шансон, обработанный в хип-хоп стилистике.
"Гарлемский залетный фраерок",
– строчка песни из видеоролика.
Ролик уже собрал около 300 тысяч просмотров и 6 тысяч комментариев. Российским пользователям очень понравился новый образ рэпера.
Напомним, что в прошлом году A$AP Rocky пришёл на модный ивент в Лос-Анджелесе в косынке русской бабушки от Gucci. Позже хип-хоп исполнитель порадовал фанатов на концертах песней "BABU$HKA".
Ранее мы сообщали о том, что фанатам показали новый трейлер фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
Видео:asaprocky/Instagram
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