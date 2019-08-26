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Видео: A$AP Rocky станцевал под русский шансон

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Он сделал это в рамках рекламы своего нового альбома.

В понедельник, 26 августа, в сети появилось видео, где американский хип-хоп исполнитель A$AP Rocky появился в косынке. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте рэпера.

BABU$HKA BOI COMING SOON!!!

подпиисал видео A$AP Rocky. 

Видеоролик начинается с того, что довольно комичные персонажи обсуждают внешний вид рэпера, который носит косынку. Один из них предполагает, что возможно A$AP Rocky –избитая домохозяйка.  Далее рэпер исполняет чечетку под русский шансон, обработанный в хип-хоп стилистике. 

"Гарлемский залетный фраерок", 

– строчка песни из видеоролика. 

Ролик уже собрал около 300 тысяч просмотров и 6 тысяч комментариев. Российским пользователям очень понравился новый образ рэпера. 

Напомним, что в прошлом году A$AP Rocky пришёл на модный ивент в Лос-Анджелесе в косынке русской бабушки от Gucci. Позже хип-хоп исполнитель порадовал фанатов на концертах песней "BABU$HKA".

Ранее мы сообщали о том, что фанатам показали новый трейлер фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"

Видео:asaprocky/Instagram

Теги: культура, музыка, промо, рэп
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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