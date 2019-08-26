Фанатам показали новый трейлер фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"

Премьера картины намечена на 19 декабря 2019 года.

На прошешей в США выставке D23 фанатам показали новый трейлер начно-фантастической саги "Звездные Войны" с подзаголовком "Скайуокер. Восход".

На первых кадрах ролики зрители могут увидеть персонажей старых фильмов, после чего авторы показали предстоящий фильма, в котором героиня Дэйзи Ридли вновь вступит в схватку с темной силой, а судя по кадрам, и с самой собой. Девятый фильм в космической саги завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет. Авторы обещают дать ответы на все загадки из предыдущих серий.

Режиссером новой ленты выступил Джей Джей Абрамс, ранее снявший ленту "Звездные войны: Пробуждение силы". Главные ролик в картине исполнили Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Марк Хэмилл и другие.

Премьера картины намечена на 19 декабря 2019 года.

Ранее студия Disney выпустила первый трейлер сериала "Мандалорец" про наемника из вселенной "Звездных Воин".

Видео: YouTube/StarWars