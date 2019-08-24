Вышел трейлер сериала про наемника из "Звездных Воин"

Премьера сериала запланирована на 12 ноября.

В сети появился трейлер сериала "Мандалорец", снятого по вселенной "Звездных войн". Видео были опубликовано на официальном ютуб канале киносаги.

Сюжет развернется вокруг одинокого мандалореца-наемника, живущего на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Некогда член благородной расы, вынужден жить среди отбросов и зарабатывать себе на жизнь грязной работой. Известно, что события "Мандалорец" происходят между "Возвращением джедая" и "Пробуждение силы".

Автором и шоураннером сериала "Мандалорец" выступил режиссер "Железного человека" и "Короля Льва" Джон Фавро. Главные роли в проекте сыграли Педро Паскаль, Брендан Уэйн, Бернард Баллен, Омид Абтахи, Джина Карано и другие. Премьера сериала запланирована на 12 ноября.

Видео: YouTube/StarWars