Клуб поблагодарил музыканта за верность.

Футбольный клуб "Зенит" поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 76-летием, отметив его многолетнюю поддержку команды и вклад в футбольную культуру Санкт-Петербурга.

26 декабря футбольный клуб "Зенит" опубликовал поздравление в адрес Михаила Боярского по случаю его 76-летия. Сообщение было размещено в официальной пресс-службе и в telegram-канале сине-бело-голубых. В обращении клуб выразил благодарность актёру за преданность "Зениту", которую он демонстрирует на протяжении многих лет, а также пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с командой.

Михаил Боярский является народным артистом РСФСР и одним из наиболее узнаваемых деятелей культуры Санкт-Петербурга. Широкую известность ему принесли роли в фильмах "Д"Артаньян и три мушкетёра", "Собака на сене" и ряде других кинолент. Поддержка Михаила Боярского футбольного клуба "Зенит" на протяжении многих лет стала неотъемлемой частью городской футбольной среды и символом связи команды с культурной жизнью Петербурга.

Фото: сайт Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета