Умер известный телеведущий и режиссёр Александр Олейников

Медиаменеджер, работавший на ТВ-6, НТВ, "России" и Первом канале, ушёл из жизни в возрасте 60 лет.

На 61-м году жизни скоропостижно скончался известный телеведущий, продюсер и режиссёр Александр Олейников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его близких. Предварительной причиной смерти называют оторвавшийся тромб.

Это случилось ночью, дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно. Собеседник агентства

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Он получил широкую известность в 1990-е годы, будучи одной из ключевых фигур на телеканале "ТВ-6 Москва", где занимал посты генерального продюсера и заместителя генерального директора, а также вёл программы "Моё кино", "Мои новости" и "Моя звезда". Он также был автором и продюсером популярного ток-шоу "Моя история" и программы "Скандалы недели".

В дальнейшем его карьера была связана с ведущими федеральными каналами. Олейников занимал пост генерального продюсера и заместителя гендиректора телекомпании НТВ, а в 2002–2006 годах руководил проектами "Доброе утро, Россия" и "Вести +" на телеканале "Россия". Также он работал на Первом канале.

Помимо управленческой работы, Александр Олейников снимал как режиссёр музыкальные клипы для немецкого продюсера Дитера Болена и занимал пост секретаря Союза кинематографистов. В 1997–2000 годах он был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля.

Фото: ВКонтакте / ort_club