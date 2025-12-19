Юрист Игорь Леонов скончался в Петербурге на 86-ом году жизни

Сотрудники СПбГУ подчеркнули глубокую значимость фигуры Игоря Леонова для научной среды и образования.

Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщила о кончине главного государственного эксперта по интеллектуальной собственности СПбГУ, российского патентного поверенного Игоря Леонова. Специалист умер в возрасте 85 лет 29 декабря 2025 года, однако известие о его уходе распространили позже.

Сотрудники университета подчеркнули глубокую значимость фигуры Игоря Леонова для научной среды и образования. Они выразили искреннее сочувствие семье, друзьям и коллегам покойного юриста, отметив, что память о нём останется в истории вуза и всей страны как о выдающемся профессионале и добром человеке.

Игорь Леонов основал и руководил одним из первых патентных бюро советской высшей школы начиная с 1967 года. Его работа позволила университету занять лидирующую позицию по числу выданных патентов, превосходя аналогичные показатели крупных зарубежных вузов, включая Стэнфордский, Калифорнийский университеты и Массачусетский технологический институт.

Леонов внёс существенный вклад в развитие российской системы защиты и монетизации интеллектуальной собственности. В 2001 году он участвовал в работе Госдумы в роли признанного специалиста в своей области.

Ранее мы сообщили о том, что балерина Мариинского театра Эмма Минченок умерла в Петербурге.

Фото: Pxhere