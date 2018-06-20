"Любэ" сняли клип про отдых в Крыму

По сценарию музыканты отправляются на отдых, перекисая Керченский пролив по Крымскому мосту.

Российская группа Любэ выпустил клип на композицию "По мосту", в котором рассказала об отдыхе в Крыму. Новый ролик коллектива был опубликован на официальном ютуб-канале продюсерская компания Игоря Матвиенко.

По сюжету клипа музыканты отправляются в летний отпуск на морское побережье Крыма. В ролике группа показала живописные кадры недавно построенного Крымского моста, морского побережья и отдыха с шашлыками. Помимо "Любэ" в ролики снялись солистки группы "Фабрика", исполнившие бэк-вокальные партии. Авторами песни выступили композитор и продюсер Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов.

В комментариях к клипу пользователи похвалили операторскую работу и содержание композиции, однако не обошли стороной политический аспект – некоторым клип показался пропагандистским.

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Видео: Matvey Music