Группа The Hatters выпустила клип на новую песню "Я ваще!"

Петербургская джипси-фолк-рок группа The Hatters представила клип на свою новую песню "Я ваще!". Ролик опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива. За пару часов он набрал более 15 тысяч просмотров.

Все вокруг похожи и я тоже, я такой же, как они

Человек прямоходящий – две руки и две ноги

Три кредита, пять друзей, четыре тысячи проблем

Выделяюсь, ну, практически ничем

Я соблюдаю ПДД, не попадаю в ДТП

МПЛ палю в ТВ, не покидая ПМЖ

Живу примерно, как и все, от ЗП и до ЗП

На выходные ТРЦ, и т.д. и т.п.

Гласят строки первого куплета