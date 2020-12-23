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Группа The Hatters выпустила клип на новую песню "Я ваще!"

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За пару часов ролик набрал более 15 тысяч просмотров.

Петербургская джипси-фолк-рок группа The Hatters представила клип на свою новую песню "Я ваще!". Ролик опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива. За пару часов он набрал более 15 тысяч просмотров.

Все вокруг похожи и я тоже, я такой же, как они

Человек прямоходящий – две руки и две ноги

Три кредита, пять друзей, четыре тысячи проблем

Выделяюсь, ну, практически ничем

Я соблюдаю ПДД, не попадаю в ДТП

МПЛ палю в ТВ, не покидая ПМЖ

Живу примерно, как и все, от ЗП и до ЗП

На выходные ТРЦ, и т.д. и т.п.

Гласят строки первого куплета

Мнения комментаторов по поводу песни и клипа разделились. Одни заявили, что получилось мощно и крипово. По мнению других, "шляпники" окончательно "скатились в попсу".

Трек "Я ваще!" стал первым из нового альбома The Hatters. Релиз запланирован на 3 декабря.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова выпустила новый альбом "Вот она я".

Видео: YouTube / THE HATTERS

Теги: the hatters, новый клип
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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