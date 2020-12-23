Группа The Hatters выпустила клип на новую песню "Я ваще!"

Петербургская джипси-фолк-рок группа The Hatters представила клип на свою новую песню "Я ваще!". Ролик опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива. За пару часов он набрал более 15 тысяч просмотров.
Все вокруг похожи и я тоже, я такой же, как они
Человек прямоходящий – две руки и две ноги
Три кредита, пять друзей, четыре тысячи проблем
Выделяюсь, ну, практически ничем
Я соблюдаю ПДД, не попадаю в ДТП
МПЛ палю в ТВ, не покидая ПМЖ
Живу примерно, как и все, от ЗП и до ЗП
На выходные ТРЦ, и т.д. и т.п.
Гласят строки первого куплета
Мнения комментаторов по поводу песни и клипа разделились. Одни заявили, что получилось мощно и крипово. По мнению других, "шляпники" окончательно "скатились в попсу".
Трек "Я ваще!" стал первым из нового альбома The Hatters. Релиз запланирован на 3 декабря.
Ранее мы писали, что Ольга Бузова выпустила новый альбом "Вот она я".
Видео: YouTube / THE HATTERS
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