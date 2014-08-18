Ольга Бузова выпустила новый альбом "Вот она я"

Он стал третьим по счету в карьере певицы.

В ночь на 8 октября в сети появился новый альбом Ольги Бузовой под названием "Вот она я". Он стал третьим по счету в карьере певицы.

Три года студийной работы, сотни бессонных ночей, нереальное количество часов репетиций, занятий вокалом, мастеринги/пересведения, тонна отслушанного материала, десятки сонграйтеров, участвующих в написании треков. Все это было для того, чтобы сегодня вы услышали мой новый, третий по счету, сольный альбом "Вот она я". Написала Бузова в Instagram

В альбом вошла 21 композиция. В их числе новые треки певицы "Выключим рассвет", "Вот она я", "Просто Оля" и уже ставшие хитами песни "Без дел", "Розовые очки", "Лайкер" и др. Альбом доступен на всех цифровых площадках.

Ранее Бузова поделилась отрывком самой откровенной песни из нового альбома.

Видео: Instagram / buzova86