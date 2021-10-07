Бузова поделилась отрывком самой откровенной песни из нового альбома

Трек называется "Выключим рассвет".

Считанные часы остаются до выхода нового альбома певицы Ольги Бузовой. Премьера состоится 7 октября в 23:59. Об этом Ольга сообщила у себя в Instagram.

В преддверии долгожданного события Бузова поделилась с подписчиками отрывком самой откровенной песни из ее нового альбома "Выключим рассвет".

Все песни особенные, каждая песня для меня очень много значит, но всегда есть любимые-любимые. Есть один трек, который Мой – я его проживаю каждый раз, когда пою. Рассказала артистка в Stories

В альбом "Вот она я" войдет 21 песня Бузовой, включая "Лайкера", "Водицу" и "Розовые очки". Также поклонники певицы услышат новые треки.

Ранее худрук МХАТа заявил, что не видит разницы между Бузовой и Валерией.

Видео: Instagram / buzova86