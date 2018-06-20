Одноглазая Мадонна выпустила клип с рэпером Maluma

Это ее первый клип за последние несколько лет.

Американская певица Мадонна выпустила новый клип на песню Medellin. Она исполнила ее вместе с рэпером Малумой. Это первый клип Мадонны за последние несколько лет. Видео опубликовано на официальном канале YouTube.

Клип длится почти семь минут и за это время зрители могут увидеть историю отношений, которые заканчиваются веселой свадьбой с множеством гостей. Режиссеры клипа: Диана Кунст и Мау Морго. В ролике певица продолжает появляться в откровенных нарядах, которые вызывают шквал критики со стороны некоторых зрителей.

Песня Medellin войдёт в студийный альбом Мадонны под названием Madame X. Он станет 14-м и выйдет 14 июня.

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Фото и видео: Madonna/YouTube