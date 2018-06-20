Гнойный высмеял Оксимирона в своем новом клипе

Песня называется "Мы из Антихайпа".

В сети появился новый клип Гнойного, в котором он высмеял Оксимирона. Ролик опубликован на офицальном канале музыканта.

В клипе присутствуют такие творческие образы рэпера, как Слава КПСС, Валентин Дядька, Соня М, Воровская Лапа. Песня называется "Мы из Антихайпа". В треке Гнойный диссит российскую рэп-сцену, Юрия Дудя, Сергея Шнурова и Ивана Урганта. Кроме того, рэпер проходится по личности Оксимирона, который уже ответил на это в соев твиттере.

Напомним, что баттл Oxxxymiron vs Гнойный, набрал 9,1 миллионов просмотров за первые сутки с момента публикации. Фанаты уже заявили в комментариях, что ждут повторения исторической битвы.

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