  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:42
58
Rybka123
Код вставки плеера

В сети появился новый трейлер "Годзилла 2: Король монстров"

0 0

Премьера фильма намечена на 30 мая 2019 года.

В сети появился финальный трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров". Видеоролик опубликован на официальном канале Warner Bros. Pictures.

По сюжету группа криптозоологов противостоит гигантским монстрам, которые считались исчезнувшими. В киноленте появятся ящер Годзилла, мотыльк Мотр, птеродактиль Родан и трёхголовый дракон Кинг Гидор. 

Главные роли в фильме исполнят  Вера Фармига, Кэн Ваанабе,  Салли Хокинс и Милли Бобби Браун. Премьера "Годзилла 2: Король монстров" намечена на 30 мая 2019 года.
Ранее на Piter.TV: Вышел трейлер фильма "Близнец" с Уиллом Смитом
Видео: Warner Bros. Pictures

 

 

Теги: warner bros pictures, годзилла, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Оставить комментарий