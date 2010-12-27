"Хайп, кэш, коп": известны самые популярные слова в русском рэпе

Спойлер: самыми распространенными словами оказались "рэп" и "хип-хоп".

"Яндекс.Музыка" провела анализ всего русского рэпа и узнала самые популярные слова в этом жанре на сегодняшний день. Результаты опубликованы на официльной странице сервиса.

Наши коллеги из The Pudding как-то нарисовали картуанглоязычного хип-хопа. Мы решили, что про русский рэп тоже надо сделать такое исследование, — и сделали немного больше. Мы взяли тексты, доступные на Яндекс.Музыке, и нашли самые характерные и самые нехарактерные слова — для жанра вообще и для конкретных рэперов. сказано в исследовании

Так, самыми распространенными словами оказались "рэп" и "хип-хоп". Помимо этого рэперы часто используют такие слова, как "тачка", "хата" и ненормативная лексика. Наименее характерны: луна, весна, птица, дождь, река, крыло, тишина, сердцеи так далее.

Разработчики проекта выявили наиболее популярные слова по эпохам и составили карту испонителей рэп-жанра.

Помимо этого, исследователи проанализировали каждого русского рэпера. Например, тексты Басты можно узнать по частому упоминанию Ростова и пуэра.

Ранее мы сообщали о том, что журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире

Фото:скриншот "Яндекс.Музыка", свободный источник