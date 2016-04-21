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Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Сегодня, 12:46
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Rybka123
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Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире

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Им стал звезда сериала "Лютер"

Американский журнал People признал акетра Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной в мире. Сам Эльба признался, что очень рад такой награде.

Посмотрел в зеркало, оценил себя. И думаю: "Ну, я действительно сексуально выгляжу сегодня". Но, если честно, это просто приятное чувство и приятный сюрприз, который точно укрепит мою самооценку
- сказал актер 

Ранее звания самого сексуального мужчины в мире удостаивались Райн Рейнальдс, Мел Гибсон, Джордж Клуни, Хью Джекман и другие. 

Ранее на Piter.TV: "Би-2" собрали группу "Куртки Кобейна" и выпустили первый видеоклип
Фото: открытые источники 

Теги: people , идрис эльб а
Категории: Лента новостей Культура Кино

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