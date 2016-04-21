Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире

Американский журнал People признал акетра Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной в мире. Сам Эльба признался, что очень рад такой награде.
Посмотрел в зеркало, оценил себя. И думаю: "Ну, я действительно сексуально выгляжу сегодня". Но, если честно, это просто приятное чувство и приятный сюрприз, который точно укрепит мою самооценку
- сказал актер
Ранее звания самого сексуального мужчины в мире удостаивались Райн Рейнальдс, Мел Гибсон, Джордж Клуни, Хью Джекман и другие.
Ранее на Piter.TV: "Би-2" собрали группу "Куртки Кобейна" и выпустили первый видеоклип
Фото: открытые источники