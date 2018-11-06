"Би-2" собрали группу "Куртки Кобейна" и выпустили первый видеоклип

На официальном канале YouTube группы "Би-2" появилось видео на первую песню "Куртки Кобейна" "Охота на кузнечиков".

Группа "Би-2" собрала сторонний проект "Куртки Кобейна" из музыкантов других групп и сольных исполнителей, поющих в стиле рок.

"Куртки Кобейна" - это совершенно новое слово в мире рока. У группы не будет какого-то одного направления и стиля. Все приглашенные участники будут привносить что-то свое в песни объединенного коллектива. Первая песня "Курток Кобейна" называется "Охота на Кузнечиков". В создании этой песни принимали участие Диана Арбенина, Би-2, Мамонов, Усачёв, Дубинин. Слова и музыку к песне написала Диана Арбенина , лидер "Ночных снайперов".

На YouTube канале группы "Би-2" опубликован и первый видеоклип группы "Куртки Кобейна" на их новую песню "Охота на кузнечиков". Piter.TV публикует маленький отрывок из видеоклипа, полную версию клипа можно посмотреть на YouTube или на соответствующей страничке в социальной сети ВКонтакте.

Видео: YouTube/Би-2