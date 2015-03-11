Тела супругов Новаков из Петербурга найдены в пакетах в пустыне ОАЭ

Супруги подверглись жестоким истязаниям с целью принудительного раскрытия паролей от криптовалютного кошелька, владельцем которого являлся Роман Новак.

В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) обнаружены тела петербургской пары Романа и Анны Новаков. Они находились в чёрных пластиковых пакетах посреди пустыни. Эту информацию распространил портал 47news 1 декабря.

Местоположение захоронения указали подозреваемым, привлечённым к расследованию уголовного дела. Полиция задержала троих человек, двое из которых дали признательные показания, третий отрицал причастность к преступлению. Расследование предполагает наличие заказчика убийства, однако сообщники отказываются раскрыть его личность.

Супруги подверглись жестоким истязаниям с целью принудительного раскрытия паролей от криптовалютного кошелька, владельцем которого являлся Роман Новак. Преступниками первоначально распространялась версия о расчленении тел, позже опровергнутая следствием. После завершения всех необходимых процедур тела будут отправлены в Россию близким родственников погибших.

Напоминаем, что семья Новак пропала в октябре текущего года. Пара жила в Дубае, откуда отправилась на встречу якобы с потенциальными партнёрами, оказавшуюся ловушкой. Захваченные на арендуемой вилле, они подверглись допросам относительно местоположения криптоактивов мужа, однако преступников ждало разочарование — никакого существенного капитала обнаружено не было. У супругов остались малолетние дети.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)