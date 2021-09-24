Жителей Сестрорецка напугали разводы на воде в Финском заливе

На пляже "Дубки" заметили пятна, похожие на бензин или мазут.

В Сестрорецке местные жители обратили внимание на странные разводы на поверхности Финского залива. В социальных сетях они предположили, что пятна могут быть вызваны утечкой бензина или мазута.

В пресс-службе администрации Курортного района пояснили, что опасения не подтвердились. Разводы на воде — это естественный природный процесс, который наблюдается каждый год. Специалисты мобильной экологической службы уже проводят осмотр пляжа "Дубки". По результатам проверки будет дано официальное заключение.

Ранее Piter.TV сообщал, что Нева покрылась радужной пленкой из-за происшествия на Выборгской ТЭЦ-17.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)