Видео ЧП: награжден полицейский, который на руках вынес москвичку из горящей квартиры

Им оказался старший сержант полиции Егор Аметов.

Старшего сержанта полиции Егора Аметова наградили медалью МВД России "За смелость во имя спасения". Он на руках вытащил 77-летнюю московскую пенсионерку из горящей квартиры. Об этом сообщает в "Макс" пресс-служба МВД России. Также известно, что его напарнику – лейтенанту Алексею Пустовалову – вручили почетную грамоту.

В ведомстве делятся подробностями инцидента во время пожара на улице Твардовского. На кадрах, которые оказались в распоряжении редакции, видны языки пламени и дым. На место оперативно приехали патрульные Егор Аметов и Алексей Пустовалов.

Очевидцы сообщили правоохранителям, что из помещения не может выбраться пожилая женщина. Напарники разделились: Алексей Пустовалов мониторил обстановку с дороги, а Егор Аметов вошел в горящую квартиру и смог найти женщину в условиях нулевой видимости.

Он передал ее прибывшим спасателям. Пенсионерку госпитализировали с ожогами дыхательных путей и отравлением продуктами горения. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали обвиняемого в убийстве 11-летней девочки, которую разыскивали пять дней.

Видео: пресс-служба МВД РФ