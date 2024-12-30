Гибридные операционные и искусственный интеллект в медицине Петербурга показали гостям из Москвы

Развитие высоких технологий в медицине Петербурга показали на форуме "Здоровая семья".

Накануне, 1 мая, в Петербурге партия "Единая Россия" провела окружной форум "Здоровая семья", на котором подвели итоги Народной программы и наметили задачи на ближайшие годы. В рамках форума высокие гости посетили Перинатальный центр ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова".

Генеральный директор центра Евгений Шляхто показал гостям гибридную операционную и ситуационный центр. Сотрудники продемонстрировали работу аналитического, телемедицинского и командного центров, а также возможности искусственного интеллекта, которые используются для оказания медицинской помощи.

Дмитрий Медведев отметил, что Центр Алмазова выступает флагманом трансляционной медицины, где передовые разработки мгновенно внедряются в клиническую практику. Развитие учреждения — результат реализации Народной программы "Единой России".

Александр Беглов подчеркнул, что в феврале этого года в центре при поддержке Правительства Петербурга и Сбера открыт Центр искусственного интеллекта в медицине и кампус "Школы 21". Это создаёт уникальные возможности не только для самого центра, но и для всех вузов города.

Губернатор также напомнил, что по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой в вузах создаются комнаты матери и ребёнка, в каждом районе работают бесплатные пункты проката детских кроваток и колясок, а студенческим семьям при рождении ребёнка выплачивается 200 тысяч рублей.

За период с 2021 по 2025 год в учреждения здравоохранения Петербурга было приобретено 12 880 единиц оборудования на 22,8 млрд рублей, в том числе 22 КТ, 14 аппаратов МРТ и 16 ангиографических систем. С 2019 года открыты 74 амбулаторно-поликлинических отделения, из них 21 — поликлиника. В прошлом году более 150 тысяч петербуржцев получили высокотехнологичную помощь — на 15% больше, чем годом ранее.

