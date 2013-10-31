На базе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Сбер открыл Центр искусственного интеллекта в медицине

Торжественной церемонии предшествовало подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве, которое заключили в рамках Петербургского международного экономического форума.

Центр искусственного интеллекта в медицине объединил между собой все разработки цифровых технологий и сервисов Сбера, а также компаний-партнёров в сфере здравоохранения.

Главной задачей работы центра станет усовершенствование процессов ведения пациентов за счёт внедрения эффективных моделей искусственного интеллекта в клиническую практику.

Среди уже существующих технологий: дистанционный мониторинг от СберЗдоровья, умный помощник врача "ТОП-3" и голосовое заполнение медицинской документации Voice2Med.

Центр искусственного интеллекта в медицине позволит дообучить существующие модели и доработать решения при экспертной поддержке врачей и специалистов НМИЦ им. В. А. Алмазова.

Силами Центра также планируется разработать новые модели на базе искусственного интеллекта, которые смогут выявлять признаки критических состояний у пациентов, и определять риски ухудшения состояния.

На открытии центра присутствовали Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор ФГБУ "НМИЦ имени В. А. Алмазова" Евгений Шляхто.