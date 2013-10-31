На базе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Сбер открыл Центр искусственного интеллекта в медицине

Центр искусственного интеллекта в медицине объединил между собой все разработки цифровых технологий и сервисов Сбера, а также компаний-партнёров в сфере здравоохранения.
Главной задачей работы центра станет усовершенствование процессов ведения пациентов за счёт внедрения эффективных моделей искусственного интеллекта в клиническую практику.
Среди уже существующих технологий: дистанционный мониторинг от СберЗдоровья, умный помощник врача "ТОП-3" и голосовое заполнение медицинской документации Voice2Med.
Центр искусственного интеллекта в медицине позволит дообучить существующие модели и доработать решения при экспертной поддержке врачей и специалистов НМИЦ им. В. А. Алмазова.
Силами Центра также планируется разработать новые модели на базе искусственного интеллекта, которые смогут выявлять признаки критических состояний у пациентов, и определять риски ухудшения состояния.
На открытии центра присутствовали Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор ФГБУ "НМИЦ имени В. А. Алмазова" Евгений Шляхто.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все