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Петербуржцы рассказали, как они относятся к использованию нейросетей в работе
Сегодня, 8:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы рассказали, как они относятся к использованию нейросетей в работе

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Более качественной работу с использованием нейросетей считают 23% петербуржцев.

На вопрос "Искусственный интеллект для вас – это скорее гарантия высокого результата и качества или скорее брак и халтура?" затруднились ответить 52% петербуржцев. Об этом сообщили специалисты сервиса SuperJob.

Основные комментарии опрошенных: "Это помощь. Но нужно проверять"; "Искусственный интеллект несовершенен"; "Скорее экономия времени", "Если это творчество (литература, музыка, живопись и т.д.), то халтура. Если технологии, требующие точности и основанные на определённых шаблонах и чётких протоколах, то ИИ — это скорее благо".

Более качественной работу с использованием нейросетей считают 23% петербуржцев, для 25% такая работа – брак и халтура. При этом, мужчины чаще женщин оставляют негативные отзывы о нейросетях.

Ранее стало известно, что с проявлениями абьюза со стороны начальства сталкивались 42% петербуржцев.

Фото: unsplash

Теги: искусственный интеллект, нейросеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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