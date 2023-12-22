Чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются респонденты до 34 лет.

С проявлениями абьюза со стороны начальства сталкивались 42% петербуржцев. Об этом рассказали специалисты сервиса SuperJob после проведённого опроса.

С проявлениями абьюза со стороны начальства лично сталкивались 42% опрошенных. Чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются респонденты до 34 лет (46%), они не готовы мириться с любым проявлением неуставных отношений.

Злоупотреблениями властью на работе опрошенные петербуржцы считают различные нарушения трудового законодательства (невыплата или задержка заработной платы, непрофильные обязанности, принуждение к работе сверхурочно), самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон в общении.

Ранее стало известно, что продлить себе майские праздники планируют 11% работающих петербуржцев.

Фото: unsplash