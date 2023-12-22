Продлить себе майские праздники планируют 11% работающих петербуржцев

Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились горожане старше 45 лет.

Продлить отдых на майские отпусками и отгулами планируют 11% работающих петербуржцев, выяснили специалисты SuperJob.

Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 11% петербуржцев. Однако большая часть опрошенных (57% горожан) не будут уходить в отпуск в это время, 18% опрошенных работают по сменному графику, 14% до сих пор не определились с планами.

Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились горожане старше 45 лет.

Ранее стало известно, что каждый четвертый петербуржец не решается просить прибавки к зарплате.

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