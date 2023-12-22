Каждый четвертый петербуржец не решается просить прибавки к зарплате

Бюджетники говорят, что не просят повышения зарплаты, так как их сфера жестко регламентирована тарифными ставками.

Каждый четвертый работающий петербуржец не решается просить прибавки к зарплате. Повышения зарплаты не решаются просить чаще всего из-за того, что не верят в возможность прибавки, выяснили специалисты сервиса SuperJob.

Из опрошенных лишь 6% петербуржцев считают, что их зарплата соответствует их уровню квалификации. А вот 81% респондентов уверены, что достойны большего: 25% на данный момент уже ведут переговоры об увеличении оклада, 30% готовятся просить прибавки, 26% не решаются.

Бюджетники говорят, что не просят повышения зарплаты, так как их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. Кому-то проще найти новую работу, чем что-то просить.

Наиболее решительны в вопросах оплаты труда те, кто зарабатывает больше. Среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто уже инициировал переговоры о повышении заработка, так и тех, кто в настоящий момент только готовится к ним.

Опрос: Чем выше зарплата у петербуржцев, тем меньше конфликтов на работе.

Фото: pxhere