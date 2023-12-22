Опрос: Чем выше зарплата у петербуржцев, тем меньше конфликтов на работе

У 42% опрошенных работающих есть опыт служебных конфликтов.

В Петербурге чем выше зарплата, тем меньше конфликтов на работе, выяснили в ходе опроса специалисты сервиса SuperJob.

У 42% опрошенных работающих есть опыт служебных конфликтов: 27% назвали инициатором последней ссоры коллег, 9% – других участников рабочего процесса и лишь 6% – себя.

Конфликты с руководством случались у 45% работающих петербуржцев: 34% работающих винит в этом начальство, 7% – других людей, ещё 4% признались в том, что сами инициировали последнюю ссору.

Среди представителей руководящего состава о ссорах рассказали 36% опрошенных: 21% руководителей винит в конфликтах подчиненных, 9% назвали инициатором себя, еще 6% – других участников рабочего процесса.



Как выяснилось, мужчины конфликтуют на работе чаще женщин и чаще не стесняются признавать инициаторами ссор с коллегами и руководством себя. Менее конфликтны в работе граждане, которые зарабатывают больше.

Ранее стало известно, что каждый второй петербуржец мечтает о четырехдневке.

Фото: unsplash