Каждый второй петербуржец мечтает о четырехдневке

Противников подобного графика работы среди горожан – 30%, больше всего их волнует вопрос оплаты труда: "При четырёхдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать – семь".

Каждый второй петербуржец мечтает о четырехдневной рабочей неделе, выяснили в ходе опроса специалисты сервиса SuperJob.

Каждый второй петербуржец поддерживает введение 4-дневной рабочей недели. Противников подобного графика работы среди горожан – 30%, больше всего их волнует вопрос оплаты труда: "При четырёхдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать – семь".

Также 7 из 10 опрошенных, работающих 5 дней в неделю заявили, что смогут делать свои задачи за 4 дня, если будут работать в день более 8 часов.



Чаще всего за сокращение количества рабочих дней выступали респонденты моложе 34 лет (62%). Они же чаще уверяли, что справятся с работой за укороченную неделю. Против короткой рабочей недели – каждый третий горожанин старше 45 лет.

Отвечая на вопрос, что петербуржцы будут делать в освободившийся день, 28% ответили, что будут проводить время с детьми и семьёй, 25% – отдыхать, 17% – подрабатывать, 14% займутся домашними делами, 11% – самообразованием, 9% потратят день на личные дела. По 5% посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам.

Ранее стало известно, что у 43% работодателей из Петербурга нет предубеждений относительно трудоустройства пенсионеров.

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