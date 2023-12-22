В Северной столице отмечается увеличение доли возрастных соискателей.

Только у 43% работодателей из Петербурга нет предубеждений относительно трудоустройства пенсионеров, узнали специалисты сервиса SuperJob.

Так, 43% петербургских предприятий принимаю на работу пенсионеров на общих основаниях, ещё 33% – на отдельные должности.

Чаще всего петербуржцам пенсионного возраста открыты вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Сервис по поиску работы отмечает увеличение доли возрастных соискателей. Данная тенденция особенно выражена среди рабочих специальностей и разнорабочих. "Старение" рабочих кадров во многом – следствие демографической ямы.

Ранее стало известно, что в Петербурге увереннее всего на собеседованиях чувствуют себя маркетологи, эйчары и врачи.

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