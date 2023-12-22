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В Петербурге увереннее всего на собеседованиях чувствуют себя маркетологи, эйчары и врачи
Сегодня, 9:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге увереннее всего на собеседованиях чувствуют себя маркетологи, эйчары и врачи

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Среднестатистический петербуржец определил свой уровень уверенности на интервью при трудоустройстве на 4 балла из 5. 

В Петербурге увереннее всего на собеседованиях чувствуют себя маркетологи, эйчары и врачи, выяснили в ходе опроса специалисты сервиса SuperJob.

Среднестатистический петербуржец определил свой уровень уверенности на интервью при трудоустройстве на 4 балла из 5. Уровень уверенности в себе как специалисте растет с возрастом и увеличением размера доходов опрошенных.

Увереннее всего на собеседованиях ощущают себя маркетологи (4,4 балла), врачи и эйчары (по 4,2 балла). Менее других уверены в себе дизайнеры (3,8 балла), секретари и операторы кол-центров (по 3,6 балла).

Ранее петербуржцы рассказали, что мешает им искать работу.

Фото: Piter.tv

Теги: работа, собеседование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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