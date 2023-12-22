Петербуржцы рассказали, что мешает им искать работу

Так, 25% петербуржцев рассказали, что постоянно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел.

Петербуржцы рассказали, что искать работу им чаще всего мешают домашние дела, усталость и лень. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

Так, 25% петербуржцев рассказали, что постоянно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел, ещё 23% считают, что не могут сконцентрироваться из-за усталости и переутомления. Каждый десятый самокритичен и винит в затянувшемся трудоустройстве свои личные качества: лень, безответственность и неуверенность в себе. Также 9% опрошенных отвлекающим фактором назвали соцсети и интернет. Помимо этого, 6% утверждают, что не понимают, как искать работу. Хобби и увлечения не дают искать работу 5% горожан, телефонные звонки и смс – 3%. По 2% в длительном поиске работы винят друзей и хорошую погоду, 1% – телевизор. И только 45% респондентов от поиска работы ничего не отвлекает.

Мужчины рассказали, что искать работу им чаще мешают несобранность, интернет и хобби. Женщины винят в затянувшемся трудоустройстве домашние обязанности и переутомление.

В Петербурге хуже всего с балансом работы и личной жизни у врачей и учителей.

Фото: pxhere