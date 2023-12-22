В Петербурге хуже всего с балансом работы и личной жизни у врачей и учителей

Среди представителей распространенных профессиональных групп о балансе работы и личной жизни чаще рассказывали фармацевты, продавцы и секретари.

В Санкт-Петербурге хуже всего с балансом работы и личной жизни у врачей и учителей. К такому выводу после проведения опроса пришли специалисты сервиса SuperJob.

Баланс работы и личной жизни соблюдают 45% работающих петербуржцев. Ещё 37% сосредоточены в основном на работе, а 6% – на личной жизни. В балансе сегодня чаще пребывают петербуржцы старше 45 лет. Судя по комментариям, из-за нехватки персонала на рынке труда молодежь вынуждена работать активнее, а зрелые горожане на рабочих местах чувствуют себя увереннее: из-за демографической ямы их еще долгое время некем будет заменить.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о балансе работы и личной жизни чаще рассказывали фармацевты, продавцы и секретари. Тех, кто сосредоточен на работе, больше всего среди врачей и учителей.

Ранее стало известно, что в Петербурге мужчины реже пользуются правом на отпуск.

Фото: Piter.tv