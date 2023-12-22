При этом, у 87% горожан уход в отпуск не вызывает моральных терзаний перед руководством, коллегами и клиентами.

В Петербурге мужчины реже пользуются правом на отпуск. Более двух лет не были в отпусках 6% работающих горожан, еще 8% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы, узнали специалисты сервиса SuperJob.

В Петербурге из опрошенных работающих горожан 6% сообщили, что не были в отпуске более двух лет, 8% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы (хотя стаж работы это позволяет). Мужчины правом на отпуск пользуются реже: последний раз отдыхали более двух лет назад 8% мужчин и 4% женщин, ни разу не уходили в отпуска 10 и 6% соответственно.

При этом, у 87% горожан уход в отпуск не вызывает моральных терзаний перед руководством, коллегами и клиентами. Виноватыми ощущают себя лишь 5%. Мужчины – чуть чаще женщин (6 и 4% соответственно). Переживаниями по поводу ухода в отпуск чаще делились руководящие работники, инженеры, врачи и медсестры, бухгалтеры, а также квалифицированные рабочие.

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Фото: unsplash