Петербуржцы назвали самый продуктивный день недели

Лучшее время года для работы на удаленке — зима.

Жители Северной столицы назвали самый продуктивный день недели. По мнению большинства участников опроса, активнее всего специалисты работают по средам. Об этом сообщили аналитики SuperJob.

Около 17 процентов жителей Петербурга считают, что зима — лучшее время для работы. У 14 процентов специалистов пик продуктивности приходится на весну. Еще 10 процентов специалистов считают, что легче всего работать летом, восемь процентов заявили, что период продуктивности у них приходится на осень.

"Удаленщики" признались, что любят брать побольше задач зимой. Те, кто работает по гибридному графику, рассказали, что пик продуктивности приходится на весну.



Ранее мы писали, что форум "Арктика. Новое поколение" прошел в Кронштадте.

Фото: Pxhere