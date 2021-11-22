В Петербурге врачи впервые удалили опухоль мозга 15-летнему подростку в сознании

После погружения пациента в наркоз хирурги выполнили трепанацию черепа, рассекли твёрдую мозговую оболочку, определили расположение опухоли, а после этого вывели подростка из наркоза. Участки мозга, где находится речевая зона, разметили цифрами, затем приступили к стимуляции каждого из них.

В Петербурге впервые удалили опухоль мозга ребёнку в сознании. Об этом сообщила пресс-служба НМИЦ имени Алмазова.

Первым симптомом заболевания, с которым столкнулся 15-летний мурманчанин, стал внезапный эпилептический приступ. По словам подростка, он на перемене перестал понимать, что говорят ему одноклассники, а потом потерял сознание. После этого сделали МРТ, которая показала опухоль головного мозга в речевой зоне.

Подросток прошел обследование в Петербурге, в ходе которого врачами было принято решение вывести больного из наркоза непосредственно во время оперативного вмешательства. Это необходимо для выявления точного расположения речевой зоны коры относительно новообразования головного мозга. Такая операция взрослым пациентам успешно проводится во многих хирургических центрах РФ. Проведение же данной процедуры детям требует точного алгоритма отбора. После проведения всех анализов и разговора с подростком и его матерью было решено провести данное вмешательство.

После погружения пациента в наркоз хирурги выполнили трепанацию черепа, рассекли твёрдую мозговую оболочку, определили расположение опухоли, а после этого вывели подростка из наркоза. Участки мозга, где находится речевая зона, разметили цифрами, затем приступили к стимуляции каждого из них. Пока хирург стимулировал участки мозга, нейропсихолог вел постоянный диалог с мальчиков. Во время всего периода удаления опухоли специалисты внимательно следили, как говорит пациент, не путает ли он слова, проверяли способность применять глаголы и существительные. Для оценки разных функций речи просили называть словами изображения на картинках, считать.

Мы поняли, что наступила амнестическая зрительная афазия – пациент продолжал говорить и понимать, но был не в состоянии вспомнить название. Увидев изображение теннисной ракетки, он сказал, что это предмет для игры в теннис... Это заставило нас немедленно остановиться и не затрагивать данный участок. Как только это было сделано, речевая функция вернулась в норму. Артем Пальцев, заведующий отделением нейрохирургии №6

Операция прошла успешно – опухоль удалили полностью. Речевые функции полностью сохранили – мальчику нужно будет наблюдаться у невролога и проходить обследование каждые полгода.

Ранее у 92-летнего петербуржца удалили опухоль весом 20 кг.

Фото: ВКонтакте / ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России