У 92-летнего петербуржца удалили опухоль весом 20 кг

Опухоль у пенсионера обнаружили еще в 2019 году. Она уже тогда смещала органы брюшной полости вправо. Но пациент отказался от хирургического вмешательства.

Врачи НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова удалили гигантское злокачественное новообразование у 92-летнего пациента. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Опухоль у пенсионера обнаружили еще в 2019 году. Она уже тогда смещала органы брюшной полости вправо. Но пациент отказался от хирургического вмешательства.

За эти годы опухоль достигла размеров четырёх кирпичей и веса почти 20 килограммов. У мужчины начались осложнения в виде нарушений оттока мочи, кишечной непроходимости. Мужчина решился на проведение операции. Она была проведена в ноябре 2021 года.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, на контрольных обследованиях признаков наличия опухоли не обнаружено.

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Фото: ВКонтакте / НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова