"Рак – не приговор": петербургский онколог Евгений Левченко успешно лечит больных даже с четвертой стадией

10 июня в 14:40 канал ТВ-3 покажет невероятную историю Арины Рычкиной, для спасения которой хирург Евгений Левченко из Санкт-Петербургского НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова провел уникальную многочасовую операцию, не имеющую аналогов в мире.

АННОТАЦИЯ: 5 мая 2018 года у 31-летней Арины Рычкиной поднялась высокая температура, девушке стало тяжело дышать. Врачи предположили, что у Арины пневмония, но на обследовании выяснилось, что у нее – рак бронхов. Это один из самых распространенных видов рака, но страдают им, как правило, заядлые курильщики, к которым Арина никак не относилась – поэтому диагнозу удивились даже опытные врачи. Арине провели курс химиотерапии, но он не помог, как и радикальный курс лучевой терапии. Тогда оставался один выход – удаление легкого. Но это калечащая операция, после которой 24% пациентов умирают в первые пять лет не от прогрессирования опухолевого процесса, а от осложнений самой операции. Врачи отчаянно не хотели удалять легкое, и тогда хирург Евгений Левченко решился на сложнейшую операцию – он предложил удалить пораженную опухолью часть, включая фрагменты бронхов и трахеи, а оставшиеся участки соединить между собой – то есть фактически "пересобрать легкое".

Евгений Владимирович, почему получилось так, что у Арины изначально диагностировали пневмонию?

Давайте сначала разберемся с понятиями. Есть несколько форм рака легких, но основные – это центральный и периферический. Центральный рак – это опухоль в бронхах большого диаметра, периферический – в бронхах мелкого диаметра. Так вот у 80% больных центральным раком легких на первом этапе рентгенологически определяют именно пневмонию. В этом случае пневмонию вызывает закупорка опухолью бронхов – нет нормальной вентиляции легочной ткани, развивается воспаление, и поэтому рентген показывает пневмонию.

Есть возможность диагностировать рак еще раньше?

Да, есть возможность ранней диагностики периферической формы опухоли при компьютерной томографии. Она выявляет ранние формы, которые еще долго-долго себя бы не проявили. И здесь, кстати, нам оказала помощь пандемия COVID: в это время было запущено массовое обследование населения, и сейчас у нас довольно большой процент пациентов, у которых выявили ранние формы рака.

Повлияла ли пандемия на смертность онкологических больных?

Онкологические больные, конечно, ослаблены, но говорить о том, что вирус повлиял на них, я бы не стал. Сейчас уже известно, что этот вирус вызывает не пневмонию, а повышенную реактивность сосудов с образованием в них тромбов. У онкологических пациентов этой гиперреактивности нет, поэтому и говорить о том, что пандемия уносит пациентов с онкологическими заболеваниями, я бы тоже не стал, это не так.

Что могло стать причиной развития рака бронхов у молодой некурящей девушки?

Работа Арины была связана с рентгеновским сканированием, а облучение – один из факторов риска развития онкологических заболеваний. С другой стороны, к нам в клинику поступает достаточно много молодых пациентов с таким же заболеванием, но мы не можем связать его развитие ни с одним из известных предрасполагающих факторов. Так что я не стану связывать заболевание Арины с этим фактором напрямую.

Какие самые распространенные виды рака сегодня?

Для женщин это рак молочной железы. Для мужчин – рак легкого. Это самые распространенные формы рака, а также колоректальный рак. А если говорить о самой агрессивной разновидности, то это рак легкого – больше всего именно он уносит жизней.

Многие люди, когда слышат диагноз "рак", опускают руки и уходят в депрессию. Принято считать, что рак = смерть. Однако вы удаляли и 70, и даже 104 метастаза, когда при 10 многие врачи опускают руки. Вы оперируете пациентов с 4-й стадией, и 59 из 100 – выздоравливают. Получается – рак не приговор, главное – попасть в руки опытного врача?

Я однозначно согласен с тем, что рак – не приговор. И да, ранние стадии сочетаются с лучшим прогнозом, но и не все больные с четвертой стадией одинаковы с точки зрения прогноза. В пределах четвертой стадии есть группы с хорошим прогнозом, которые можно лечить с очень хорошим результатом в течение лет и даже десятилетий. Но понятное дело, что не у всех пациентов, которые к нам приходят, мы удаляем метастазы, и не все выздоравливают. Да и мы не всех пациентов берем, потому что есть определенные границы, когда мы можем быть полезными.

Я вот, например, задавал себе вопрос: как в тропиках вызревают плоды, если там постоянная весна? А потом увидел, что на одном дереве манго, например, могут быть и цветы, и зреющие плоды, и уже созревшие. Так вот, если перенести эту аналогию на наши легкие, то метастазы могут быть как "цветущие", то есть еще не реализовавшиеся, так и зреющие – которые только появились, и зрелые – уже реализовавшиеся. Если оперировать на этапе, когда уже все плоды зрелые, то мы их просто удаляем, а изолированная химиоперфузия позволяет погубить на корню еще не распустившиеся "цветочки" – не дает им "опылиться" для дальнейшего роста. И тогда результаты у нас получаются действительно лучше. Есть целая группа заболеваний, когда системная химиотерапия даже в четвертой стадии может действительно помочь пациентам. Опускать руки – однозначно не стоит.

Фото: пресс-служба ТВ-3