  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели подготовили новогодний сюрприз для маленьких пациентов НМИЦ имени В.А. Алмазова
Сегодня, 13:06
112
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели подготовили новогодний сюрприз для маленьких пациентов НМИЦ имени В.А. Алмазова

0 0

Они посетили палаты НМИЦ имени В.А. Алмазова в костюмах Деда Мороза и поздравили детей, создав для них зимнюю сказку.

Петербургские спасательные службы приготовили новогодний подарок для детей, проходящих лечение в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по правовым вопросам, правопорядку и безопасности.

Спасатели в костюмах Деда Мороза посетили палаты НМИЦ имени В.А. Алмазова и поздравили детей, создав для них зимнюю сказку.

Ранее мы сообщили о том, что Санкт-Петербургский Ледовый театр покажет шоу "12 месяцев".

Фото: ВКонтакте / СПб ГКУ ДПО УМЦ ГО и ЧС

Теги: нмиц имени алмазова, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии