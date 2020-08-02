Спасатели подготовили новогодний сюрприз для маленьких пациентов НМИЦ имени В.А. Алмазова

Они посетили палаты НМИЦ имени В.А. Алмазова в костюмах Деда Мороза и поздравили детей, создав для них зимнюю сказку.

Петербургские спасательные службы приготовили новогодний подарок для детей, проходящих лечение в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по правовым вопросам, правопорядку и безопасности.

Спасатели в костюмах Деда Мороза посетили палаты НМИЦ имени В.А. Алмазова и поздравили детей, создав для них зимнюю сказку.

Ранее мы сообщили о том, что Санкт-Петербургский Ледовый театр покажет шоу "12 месяцев".

Фото: ВКонтакте / СПб ГКУ ДПО УМЦ ГО и ЧС