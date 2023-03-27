Санкт-Петербургский Ледовый театр покажет шоу "12 месяцев"

Благодаря технологии объемного ледового мэппинга ледовая арена будет трансформироваться в различные сказочные сцены: зимний лес, городскую площадь и даже дворец принцессы.

Санкт-Петербургский Ледовый театр 30 и 31 декабря представит новогоднюю постановку "12 месяцев" от известного спортсмена, актера и режиссёра Ильи Авербуха. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Постановка "12 месяцев" заменит собой спектакль "Летучий корабль", который с 24 по 28 декабря посетили 290 тысяч юных зрителей в рамках "Губернаторских елок". Каждый день артисты проводили по пять представлений. Музыкальное сопровождение спектакля создано специально для этой постановки и включает традиционные русские народные мелодии, такие как "Гори, гори ясно" и "Катись, катись, колечко".

Благодаря технологии объемного ледового мэппинга ледовая арена будет трансформироваться в различные сказочные сцены: зимний лес, городскую площадь и даже дворец принцессы.

В Ледовом дворце выступят олимпийские чемпионы Елена Бережная и Алексей Ягудин, а также известные фигуристы Елизавета Туктамышева, Пётр Гуменник, Михаил Коляда, Екатерина Миронова, Евгений Устенко и Николай Угожаев.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online