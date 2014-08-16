В МЧС рассказали, где можно безопасно запускать фейерверки и салюты в Петербурге

Петербуржцам рекомендовали приобретать сертифицированные пиротехнические изделия, которые снабжены инструкцией по использованию и контактной информацией производителя или оптовых продавцов.

Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало перечень мест, оборудованных для безопасного использования фейерверков и салютов.

Адмиралтейский район: участок земли 1, улица Шкапина.

Василеостровский район: морская набережная за гостиницей "Прибалтийская", парк Декабристов.

Выборгский район: территория рядом с Нижним Большим Суздальским озером между Суздальским шоссе и рекой Старожиловкой.

Калининский район: площадка напротив дома 108, корпус 1, по проспекту Луначарского.

Кировский район: Канонерский остров, сквер на пересечении проспекта Стачек и Краснопутиловской улицы.

Красносельский район: Южно-Приморский парк (участок у фонтана на Петергофском шоссе, в 70 метрах от пересечения с улицей Доблести); парк 300-летия Красного Села, улица Освобождение, напротив дома 25.

Красногвардейский район: парк Малиновка.

Кронштадтский район: участок земли, окружённый Цитадельским шоссе, улицей Литке и зданием ФОК (улица Литке, дом 10).

Курортный район: Дубковский пляж.

Московский район: парк Авиаторов.

Невский район: парк Строителей между домами 14 и 20 по Искровскому проспекту, бульвар Брандмейстера между Шлиссельбургским и Рыбацким проспектами (микрорайон Рыбацкое).

Приморский парк Победы: Центральный проспект (Батарейная дорога).

Другие адреса можно найти здесь.

Петербуржцам рекомендовали приобретать сертифицированные пиротехнические изделия, которые снабжены инструкцией по использованию и контактной информацией производителя или оптовых продавцов. Это обеспечит высокое качество и безопасность товара. Покупателю следует обратить внимание на наличие на упаковке указания производителя или продавца, отсутствие влажных пятен и разрывов упаковки. Избегай покупок фейерверков в несанкционированных местах торговли, таких как рынки, ларьки и уличные лотки, а также у знакомых. Качество и безопасность фейерверков зависят от соблюдения правил эксплуатации и условий хранения.

Перед началом фейерверка необходимо выбрать место, где будет проводиться шоу, и тщательно изучить выбранную территорию днём. Запрещается проводить фейерверк при сильных и порывистых ветрах. Площадь для фейерверка должна быть достаточно большой, чтобы соответствовать размерам опасных зон, указанных на используемых изделиях. Запрещается использовать пиротехнику при постоянных или порывистых ветровых потоках (ограничения по силе ветра указаны на упаковке каждого изделия).

Использование пиротехнических средств в дождливую погоду также опасно. Не рекомендуется использовать мокрую пиротехнику. Даже если вы успели высушить фитиль, успех не гарантирован. Некоторые виды пиротехники после намокания представляют угрозу зрителям. Например, залитые водой ракеты могут менять траекторию полета, а зарядки сырых батареек фейерверков могут взрываться близко к зрителям.

Организаторам фейерверка следует определить безопасное место для зрителей. Зрителям нельзя находиться внутри опасной зоны. Лучше всего наблюдать за зрелищем издалека, под углом не более 45 градусов. Идеально держать зрителей на расстоянии 30-50 метров от фейерверка. Салюты нужно ставить на твёрдые ровные поверхности. Чтобы предотвратить падение салюта, его можно укрепить землёй или снегом. Для наземных фейерверков выбирайте ровные и скользящие поверхности, такие как лёд, асфальт, бетон или уплотнённая земля.

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Фото: 78.mchs.gov.ru