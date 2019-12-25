Штрафы в праздники: за что могут наказать в новогодние дни

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что новогодние праздники — это время не только для веселья, но и для соблюдения законов. Шумные вечеринки, запуск фейерверков и беспорядок в подъездах могут стать поводом для штрафов.
Ограничения на шум
В России установлены санитарные нормы, регулирующие уровень шума в жилых домах и на общедомовых территориях.
– Дневное время (с 7:00 до 23:00): допустимый уровень шума до 55 дБ (примерно эквивалент звуку работающего автомобиля).
– Ночное время (с 23:00 до 7:00): нормы ещё строже — до 30-45 дБ (уровень негромкого разговора или бытовой техники).
Региональные законы могут накладывать дополнительные ограничения.
Новогодние исключения
На новогоднюю ночь во многих регионах действуют послабления. Шуметь с 22:00 31 декабря до 3:00 1 января разрешается, например, в Самарской области. Однако в другие дни праздников продолжает действовать стандартный "режим тишины".
Если соседи устраивают шумные вечеринки или запускают фейерверки в новогоднюю ночь, вызов полиции вряд ли приведёт к быстрому реагированию, если не происходит серьёзных правонарушений, таких как порча имущества или драки.
Соблюдение порядка в подъездах и дворах
– Курение в подъездах и местах общего пользования: запрещено законом. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей.
– Мусор в подъезде или на этажах: ответственность за его устранение также лежит на жильцах.
Дворы также подпадают под закон о тишине. В ночное время запрещены крики, громкие песни, взрывы пиротехники. Исключение составляют новогодняя ночь и иные локальные послабления, предусмотренные регионами.
Что делать при нарушениях?
1. Вызвать полицию или участкового. Правоохранители обязаны зафиксировать факт нарушения и могут наложить штраф.
2. Обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Иногда беседы с представителями управляющих организаций помогают решить проблему.
3. Суд. Если жалобы не дали результата, можно обратиться в суд, предоставив доказательства нарушения.
Помните, что новогодние праздники — это время радости, но только если оно не нарушает комфорт окружающих. Соблюдение простых правил позволит избежать конфликтов и сохранить праздничное настроение для всех.
Фото: unsplash
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