Штрафы в праздники: за что могут наказать в новогодние дни

Шумные вечеринки, запуск фейерверков и беспорядок в подъездах могут стать поводом для штрафов.

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что новогодние праздники — это время не только для веселья, но и для соблюдения законов. Шумные вечеринки, запуск фейерверков и беспорядок в подъездах могут стать поводом для штрафов.

Ограничения на шум

В России установлены санитарные нормы, регулирующие уровень шума в жилых домах и на общедомовых территориях.

– Дневное время (с 7:00 до 23:00): допустимый уровень шума до 55 дБ (примерно эквивалент звуку работающего автомобиля).

– Ночное время (с 23:00 до 7:00): нормы ещё строже — до 30-45 дБ (уровень негромкого разговора или бытовой техники).

Региональные законы могут накладывать дополнительные ограничения.

Новогодние исключения

На новогоднюю ночь во многих регионах действуют послабления. Шуметь с 22:00 31 декабря до 3:00 1 января разрешается, например, в Самарской области. Однако в другие дни праздников продолжает действовать стандартный "режим тишины".

Если соседи устраивают шумные вечеринки или запускают фейерверки в новогоднюю ночь, вызов полиции вряд ли приведёт к быстрому реагированию, если не происходит серьёзных правонарушений, таких как порча имущества или драки.

Соблюдение порядка в подъездах и дворах

– Курение в подъездах и местах общего пользования: запрещено законом. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

– Мусор в подъезде или на этажах: ответственность за его устранение также лежит на жильцах.

Дворы также подпадают под закон о тишине. В ночное время запрещены крики, громкие песни, взрывы пиротехники. Исключение составляют новогодняя ночь и иные локальные послабления, предусмотренные регионами.

Что делать при нарушениях?

1. Вызвать полицию или участкового. Правоохранители обязаны зафиксировать факт нарушения и могут наложить штраф.

2. Обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Иногда беседы с представителями управляющих организаций помогают решить проблему.

3. Суд. Если жалобы не дали результата, можно обратиться в суд, предоставив доказательства нарушения.

Помните, что новогодние праздники — это время радости, но только если оно не нарушает комфорт окружающих. Соблюдение простых правил позволит избежать конфликтов и сохранить праздничное настроение для всех.

Фото: unsplash