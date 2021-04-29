Директор Московского зоопарка заявила о попытке отравления зверей в вольерах

Светлана Акулова раскрыла подробности угрозы, которой подверглись рыси и леопард.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила о попытке неизвестных лиц отравить животных, содержащихся в вольерах. Соответствующее заявление сотрудница столичного учреждения сделала через социальные сети. Она пояснила, что речь идет о вопиющем случае жестокого обращения с животными. В частности, в рамках планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером экспертами были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения". Светлана Акулова уточнила общественности, что камеры видеонаблюдения четко зафиксировали тот момент, когда злоумышленник бросал эти вещества через ограждение.

Директор зоосада добавила, что ведется внутреннее расследование, а также будет организован тесный контакт с правоохранительными органами по возбуждению уголовного дела. Светлана Акулова сообщила, что все имеющиеся видеоматериалы будут переданы следствию для установления личности преступника. Она не исключила того, что за действиями неизвестного стоял чей-то злой умысел. Женщина выразила уверенность в том, что виновные понесут ответственность за случившееся. На данном этапе сотрудники зоопарка проверяют все вольеры. Найденные таблетки проходят лабораторную экспертизу на установление состава и уровня угрозы. Известно, что некоторые препараты даже в малых дозах смертельно опасны для животных. Светлана Акулова указала, что если бы сотрудники вовремя не обнаружили эти предметы, то последствия могли бы быть необратимыми.

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Фото и видео: Telegram / Светлана Акулова