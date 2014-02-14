Депутат считает, что Евросоюзу нужно ответить на "действия России" по отношению к оппозиционеру Алексею Навальному.

Швеция намерена помешать строительству "Северного потока – 2" Об этом сообщил RT со ссылкой на депутата парламента Бьерна Седера.

Седер направил запрос министру иностранных дел Анн Линде. Власти Швеции недовольны действиями российских властей по отношению к Алексею Навальному, трем европейским дипломатам, которых объявили персонами нон гранта. Депутат предложил противодействовать строительству "Северного потока -2". В обращении к МИДу он назвал газопровод угрозой политике безопасности и подчеркнул, что проект сделает Европу зависимой от российского газа.

Ранее мы сообщили, что Путин сравнил эффективность борьбы с COVID-19 в России и на Западе.

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