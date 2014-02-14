Путин сравнил эффективность борьбы с COVID-19 в России и на Западе

Глава государства считает, что Россия лучше других стран справляется с COVID-19.

Президент России Владимир Путин сравнил эффективность борьбы с коронавирусом в России и на Западе. Об этом он заявил на встрече с главредами СМИ.

По мнению российского лидера, мобилизация системы здравоохранения и промышленности в России оказалась несравнимо выше, чем в европейских странах и США. Он указал, что в Европе и США высокий уровень здравоохранения и промышленности. России еще далеко по некоторым направлениям.

Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности России оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то. Владимир Путин, президент РФ

Путин напомнил, что многие западные страны утверждали, что Россия не сможет ничего сделать, столкнувшись с пандемией. Но показатель количества заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения демонстрирует обратное. Российским специалистам удалось нарастить производство средств индивидуальной защиты в 20 раз. По словам президента, власти знают о российских проблемах, в том числе о том, как в больничных коридорах лежали люди.

Ранее президент рассказал, как изменилось отношение Запада к новым видам российского оружия.

Видео: Youtube/Россия 24