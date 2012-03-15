Агапитова заявила о нарушениях при сносе здания ВНИИБ в Петербурге

Омбудсмен сообщила, что комитет по охране памятников направил предостережение застройщику, но в полиции заявили об отсутствии обращений. Демонтаж продолжился.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова на заседании Законодательного собрания 25 марта сообщила о нарушениях в ходе сноса здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности в Выборгском районе.

По словам омбудсмена, КГИОП направил застройщику предостережение, указав, что постройка обладает признаками объекта культурного наследия, а также обратился в правоохранительные органы с просьбой приостановить демонтаж. Однако в ответе из главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти утверждалось, что подобных обращений от комитета не поступало. Это противоречие, как отметила Агапитова, позволило продолжить снос.

Она добавила, что ожидает ответа от прокуратуры по данной ситуации. Кроме того, омбудсмен направила обращение губернатору Александру Беглову с предложением вернуть практику очных публичных слушаний по проектам, связанным с культурным наследием. Также, по мнению Агапитовой, требуется обсудить эффективность взаимодействия КГИОП с правоохранительными органами.

Фото: pxhere