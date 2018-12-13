Девушка поблагодарила возлюбленного, что все это время оберегал их отношения "от лишних глаз, слов и постов".

Украинские музыканты Потап и Настя Каменских поженились. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

Настя поблагодарила Потапа, что все это время он оберегал их отношения "от лишних глаз, слов и постов". Однако теперь, по мнению певицы, пришло время поделиться с поклонниками частичкой своих чувств.

В свою очередь Потап опубликовал в день свадьбы, 23 мая, романтичный видеоклип на песню "Константа". В нем он рассказал, что скрывал отношения с Настей "сто тысяч лет", и что он любит ее "больше всех на свете", и у них будут "красивые милые дети".

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Фото: Instagram / kamenskux

Видео: YouTube / ПТП